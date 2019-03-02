Андрей Аршавин: "Хотел бы видеть "Зенит" в финале Лиги Европы в Баку"

Бывший игрок сборной России​ Андрей Аршавин признался, что хочет видеть "Зенит" в финале Лиги Европы, который состоится в Баку. 38-летний россиянин 12 лет карьеры провел в стане сине-бело-голубых.

– Что думаете о бакинском финале? Насколько это важно для такой страны как Азербайджан?

– Матчи подобного рода важны для любой страны, - цитирует Azerisport Аршавина. - Для Азербайджана особенно, потому что в эту страну не так часто приезжают гранды европейского футбола. В этом сезоне это обеспечено. Это большое события для всей страны. Я уверен, что у вас все получится и будет организовано на высшем уровне. Вы уже доказали это проведением первых Европейских игр. Мне кажется проблем с организацией у вас не будет.

– Какой российский клуб хотели бы видеть в мае в Баку?

– (Улыбается) Естественно я хотел бы видеть там "Зенит". Тем более финал пройдет 29 мая, в день моего рождения (улыбается). Я бы с большим удовольствием приехал бы в составе делегации "Зенита" на этот финал и посмотрел бы как мой родной клуб завоюет второй раз в своей истории еврокубок.