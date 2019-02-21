Андре Айю: "В составе "Зенита" могу выделить Дзюбу, Барриоса и Ракицкого"

Нападающий "Фенербахче" Андре Айю перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита"​ отметил, что его команду ждет непростая игра. Также он назвал трех игроков, которые вызывают у него опасения.

– Нас ждет непростой матч, к которому нужно хорошо подготовиться, – цитируют "Известия" Айю. – В составе "Зенита" очень много хороших игроков. Могу выделить нападающего Артема Дзюбу, отличного полузащитника Вильмара Барриоса и надежного защитника Ярослава Ракицкого. В целом команда обладает сильным составом. Однако, надеюсь, мы сыграем не хуже, чем в первом матче, и добьемся нашей цели.

"Зенит" – "Фенербахче": 1/16 финала Лиги Европы, 21 февраля 2019, онлайн-трансляция матча – начало в 20.55 (время московское)