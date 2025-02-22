«Андерлехт» закрыл сектор на стадионе после беспорядков в матче с «Фенербахче»

«Андерлехт» выступил с официальным заявлением по поводу беспорядков на трибунах в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы против «Фенербахче» (2:2).

«Клуб самым решительным образом осуждает поведение вовлеченных лиц. Было принято решение закрыть сектор N5 на матч против «Юниона» в это воскресенье.

Клуб примет необходимые меры, чтобы запретить вовлеченным лицам посещать следующие матчи. Все участники беспорядков будут идентифицированы совместно с полицией и им будет запрещено находиться на стадионе», — говорится в пресс-релизе на сайте «Андерлехта».

Игра была прервана на 8-й минуте первого тайма из-за драки на трибунах. Встреча была возобновлена спустя 15 минут.