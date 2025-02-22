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22 февраля 2025, 04:47

«Андерлехт» закрыл сектор на стадионе после беспорядков в матче с «Фенербахче»

Евгений Козинов
Корреспондент
Полицейский около трибуны на матче «Андерлехт» — «Фенербахче».
Фото AFP

«Андерлехт» выступил с официальным заявлением по поводу беспорядков на трибунах в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы против «Фенербахче» (2:2).

«Клуб самым решительным образом осуждает поведение вовлеченных лиц. Было принято решение закрыть сектор N5 на матч против «Юниона» в это воскресенье.

Клуб примет необходимые меры, чтобы запретить вовлеченным лицам посещать следующие матчи. Все участники беспорядков будут идентифицированы совместно с полицией и им будет запрещено находиться на стадионе», — говорится в пресс-релизе на сайте «Андерлехта».

Игра была прервана на 8-й минуте первого тайма из-за драки на трибунах. Встреча была возобновлена спустя 15 минут.

Футболисты &laquo;Фенербахче&raquo; и &laquo;Андерлехта&raquo; уходят с&nbsp;поля.Матч Лиги Европы «Андерлехт» — «Фенербахче» прервали из-за драки на стадионе
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