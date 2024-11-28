Футбол
Лига Европы
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 22:43

«Порту» и «Андерлехт» не выявили победителя в матче Лиги Европы

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Порту» и «Андерлехт» сыграли вничью в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе.

Голы хозяев забили Тристан Дегриф и Френсис Амузу. У гостей забитыми мячами отметились Галено (реализовал пенальти) и Фабиу Виейра.

После этой игры «Андерлехт» (11 очков) поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Порту» (5 баллов) вышел на 19-е место.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 20:45. Lotto Park (Брюссель)
Андерлехт
2:2
Порту

В другом матче дня «Атлетик» со счетом 3:0 разгромил «Эльфсборг». Испанский клуб с 13 очками идет на второй позиции в Лиге Европы. Шведская команда (4) располагается на 27-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 20:45. San Mames (Бильбао)
Атлетик
3:0
Эльфсборг

Читайте также
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Посланник Трампа по Украине Келлог заявил о намерении установить мир силой
Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
У Карена Хачанова родился второй сын
Популярное видео
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ПАОК победил РФШ в Лиге Европы, Чалов забил гол

Матч «Галатасарая» и «АЗ» в Лиге Европы завершился ничьей

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости