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21 февраля 2025, 01:14

«Фенербахче» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Юсуф Акчичек забивает второй гол «Фенербахче».
Фото Reuters

«Андерлехт» и «Фенербахче» сыграли вничью в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы — 2:2.

На 4-й минуте Юссеф Эн-Несири вывел турецкую команду вперед. Через несколько минут на поле началась потасовка из-за поведения болельщиков.

Футболисты &laquo;Фенербахче&raquo; и &laquo;Андерлехта&raquo; уходят с&nbsp;поля.Матч Лиги Европы «Андерлехт» — «Фенербахче» прервали из-за драки на стадионе

Спустя 15 минут игра возобновилась. Нападающий хозяев Луис Васкес в середине первого тайма сравнял счет. В начале второй половины он оформил дубль. На 63-й минуте Юсуф Акчичек забил второй гол гостей.

В первом матче «Фенербахче» одержал крупную победу (3:0), поэтому по сумме двух встреч вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоится в пятницу, 21 февраля.

Лига Европы. Стыковые матчи.
20 февраля 2025, 23:00. Lotto Park (Брюссель)
Андерлехт
2:2
Фенербахче
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