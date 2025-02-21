«Фенербахче» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Андерлехт» и «Фенербахче» сыграли вничью в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы — 2:2.

На 4-й минуте Юссеф Эн-Несири вывел турецкую команду вперед. Через несколько минут на поле началась потасовка из-за поведения болельщиков.

Спустя 15 минут игра возобновилась. Нападающий хозяев Луис Васкес в середине первого тайма сравнял счет. В начале второй половины он оформил дубль. На 63-й минуте Юсуф Акчичек забил второй гол гостей.

В первом матче «Фенербахче» одержал крупную победу (3:0), поэтому по сумме двух встреч вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоится в пятницу, 21 февраля.