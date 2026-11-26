Тренер «Милана» Аморим — о победе над «Олимпиакосом»: «Это полностью меняет нашу судьбу в Лиге Европы»

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (4:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Победа в этом матче полностью меняет нашу судьбу в Лиге Европы. Мы хорошо провели первый тайм, но есть еще ряд аспектов, которые нужно улучшить. Лучше закончить игру так и победить. Командный дух у нас есть, хотя эта встреча подсвечивает моменты, над которыми нам нужно работать. Концентрация на мелких деталях остается нашим слабым местом, но, думаю, это придет с опытом. Играть каждые три дня непросто, но еще сложнее жить с давлением необходимости побеждать каждые три дня.

Я всегда жду такой игры от Хатчинсона — считаю, что у него есть талант и большой потенциал. Для меня это не сюрприз, просто иногда именно психология не позволяет ему показывать все, на что он способен. Мы допустили несколько потерь мяча без давления со стороны соперника, и, думаю, именно это стало причиной контратак, которые мы позволили провести. Одержать волевую победу — прекрасное ощущение. Понимание того, что мы способны отыграть два мяча, придает нам больше уверенности», — приводит слова Аморима журналист Джанлука Ди Марцио в социальной сети X.

«Милан» уступал со счетом 0:2 к 49-й минуте встречи, однако забил четыре мяча во втором тайме.

Итальянская команда с 6 очками занимает 21-е место в турнирной таблице общего этапа.