Аморим: «Победа в Лиге Европы не спасет наш сезон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал выступление команды в этом сезоне.

«Мы знаем, что ничто не спасет наш сезон. Лига Европы ничего не изменит в наших проблемах, хотя она может помочь нам выйти в Лигу чемпионов в следующем году. Победа в турнире может стать огромным достижением не только для команды, но и для болельщиков, и для вас, ребята. Все знают, что это действительно важно для нашего сезона. Также выход в Лигу чемпионов, участие в европейских матчах в следующем году может многое изменить в нашем клубе, даже летом. Мы должны изменить отношение наших болельщиков с помощью последовательных и правильных решений. Это вернет наш клуб на вершину», — цитирует Аморима пресс-служба УЕФА.

1 мая «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет первый полуфинальный матч Лиги Европы против «Атлетика» из Бильбао. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.