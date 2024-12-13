Аморим объяснил, чего не хватало «Манчестер Юнайтед» в матче с «Викторией»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Викторией» (2:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы прибавляли по ходу матча. В первом тайме мы контролировали игру, но без особых моментов. Нам не хватало скорости и подвижности, и мы не контролировали мяч. У «Виктории» тоже не было моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

«Манчестер Юнайтед» с 12 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Виктория» идет на 17-й строчке — 9 очков.