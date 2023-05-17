Мората: «Если «Ювентус» не сможет выйти в финал Лиги Европы, я буду болеть за «Севилью»

Нападающий «Атлетико» Мадрид Альваро Мората рассказал, за кого болеет в полуфинале Лиги Европы между «Ювентусом» и «Севильей».

«Конечно, я поддерживаю в полуфинале «Ювентус». При любых других раскладах я бы болел за «Севилью», но сейчас речь идет о моей бывшей команде. Если «Ювентус» не сможет выйти в финал, в решающем матче я буду болеть за своих соотечественников», — цитирует Морату Calciomercato.

Мората выступал за «Юве» дважды — с 2014-го по 2016-й и с 2020 по 2022 год.