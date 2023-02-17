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Аллегри: «Это клише, что я хочу, чтобы мои команды выигрывали со счетом 1:0»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после ничьей с «Нантом» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы разозлился на журналиста, когда было высказано предположение, что счет 1:0 должен быть стандартом для его команды.

«Я никогда не говорил, что хочу, чтобы «Ювентус» выиграл со счетом 1:0, вы сводите меня с ума этой ерундой. Это клише, что я хочу, чтобы мои команды выигрывали со счетом 1:0, но это не точно. Просто посмотрите на всю статистику моих команд, у меня всегда была лучшая защита и вторая лучшая атака. От статистики не убежишь. Посмотрите на «Милан» и «Ювентус». Мои команды всегда забивали по 70-80 голов за сезон. Вы много болтаете ни о чем, я говорю о цифрах, вот в чем проблема. В футболе важно только одно: выигрывать матчи. Неважно, 1:0 или 5:0. Тем не менее, факт остается фактом: у моих команд всегда была лучшая защита и вторая лучшая атака», — цитирует Football Italia Аллегри.

Ответная игра между «Нантом» и «Ювентусом» пройдет 23 февраля на стадионе «Божуар» во Франции. Начало — в 20.45 по московскому времени.

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Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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