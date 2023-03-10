Аллегри — об отстранении Погба: «Это вопрос уважения к команде»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил, что полузащитник Поль Погба отсутствовал в заявке на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга» (1:0) по дисциплинарным причинам.

«Погба опоздал на предматчевое командное собрание, поэтому его не было в списке на игру Лиги Европы. Это вопрос уважения к команде», — цитирует Sky Sports Аллегри.

Ответный матч пройдет 16 марта, начало — в 20.45 по московскому времени.

Финал Лиги Европы-2023 пройдет 31 мая в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Ференц Пушкаш».