Аллегри: «Когда ты так близок к финишу, хочется побыстрее его достичь»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Севильи».

«Когда ты так близок к финишу, хочется побыстрее его достичь, однако следует сохранять спокойствие. Игроки показали, что понимают это. Мы многое сделали, чтобы добраться до этой стадии, и в четверг у нас будет возможность заработать путевку в Будапешт и выйти в еще один финал.

«Севилья» — сильная команда, которая хорошо играла в Турине. Пропущенный гол немного выбил нас из колеи, но во второй половине мы прибавили. Мы понимаем, что «Севилью» будут поддерживать ее фанаты, но будем ко всему готовы», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

Первый матч прошел в Турине и закончился ничьей (1:1). Ответная игра пройдет сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени.