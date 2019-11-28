Алекси Желязков: «Армейскую молодежь ждет большое будущее»

Старший тренер «Лудогорца» Алекси Желязков на пресс-конференции после матча Лиги Европы с ЦСКА (1:1) прокомментировал итоги встречи

— Я доволен тем, как сложилась игра. Хотя во втором тайме, считаю, могли действовать более концентрированно и агрессивно, заработать три очка. У армейцев хорошая команда, но она переживает смену поколений. Молодежь ЦСКА прогрессирует, ее ждет большое будущее. (Константин Алексеев)