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Алекси Желязков: «Армейскую молодежь ждет большое будущее»

28 ноября 2019, 23:28
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Старший тренер «Лудогорца» Алекси Желязков на пресс-конференции после матча Лиги Европы с ЦСКА (1:1) прокомментировал итоги встречи

— Я доволен тем, как сложилась игра. Хотя во втором тайме, считаю, могли действовать более концентрированно и агрессивно, заработать три очка. У армейцев хорошая команда, но она переживает смену поколений. Молодежь ЦСКА прогрессирует, ее ждет большое будущее. (Константин Алексеев)

ЦСКА — Лудогорец

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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