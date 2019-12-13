Алексей Михайличенко: «Динамо» обязано было выходить из группы Лиги Европы"

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал вылет команды из Лиги Европы. В заключительном туре группового турнира киевляне сыграли вничью с «Лугано» (1:1) и не пробились в плей-офф.

— Что касается сегодняшней игры, то, к сожалению, она подвела итог нашим выступлениям в еврокубках, — цитирует Football.ua Михайличенко. — И если так анализировать, то можно сказать, что были и хорошие игры, было и очень много ошибок, к сожалению, они не позволили добиваться результатов в некоторых матчах, и в сегодняшнем в том числе. Сказать, что мы не наиграли на победу, наверное, нельзя. Но то, что мы допускаем ошибки и пропускаем мячи и не можем забить, да, это проблема. Это и есть те проблемы, которые нужно решать.

Разговора с президентом еще не было, но это неприятная ситуация, мы обязаны были выходить из этой группы. Но если говорить о последних играх и сравнивать с Зарей, то тут ситуация другая. С Зарей у нас многое не получилось в самой организации игры, это была моя ошибка. А в сегодняшней игре не хватило реализации моментов, реализовать то преимущество, которое было. И, к сожалению, тот чуть ли не единственный момент, который был, мы опять пропустили. Нам не прощают ошибок, мы прощаем очень много