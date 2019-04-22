Александр Самедов: "Удостоился большой чести – стать послом финала Лиги Европы, который пройдет в Баку"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Самедов рассказал, что стать послом финала Лиги Европы - для него большая честь. Напомним, что самарский клуб принимал участие в трофи-туре 20 и 21 апреля в Москве.

– Удостоился большой чести – стать послом финала Лиги Европы, который пройдет в Баку. Очень рад познакомиться с Вели Гасымовым, легендой футбола, выдающимся спортсменом и ярким человеком, – написал Самедов в своем Инстаграме.

Финал Лиги Европы состоится в Баку на стадионе "Олимпийский" 29 мая. В решающем матче встретятся победители пар "Челси" - "Айнтрахт" и "Арсенал" - "Валенсия".

Полуфинальные матчи состоятся 2 и 9 мая.

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