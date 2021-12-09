Александр Самедов ожидал, что «Спартак» сможет выйти из группы Лиги Европы

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу в матче Лиги Европы против «Легии» (1:0).

«Поздравляю «Спартак» с победой, с выходом из группы! Да, ожидал, что красно-белые смогут выйти из группы. Было две победы над «Наполи», почему нет? Изначально была ровная группа», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Спартак» набрал 10 очков и занял первое место в группе С. Благодаря этому команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, минуя стыковые матчи с командами из Лиги чемпионов.