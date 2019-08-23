Александр Панов: «Слова Черданцева? А мне Айртон нравится»

Экс-футболист «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов в интервью «СЭ» после поражения красно-белых от «Браги» (0:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы не согласился с критикой телекомментатора Георгия Черданцева об игре защитника москвичей Айртона.

— Георгий Черданцев сразу после матчазаявил, что Айртон — не защитник. Согласны, что бразилец не справляется с оборонительными функциями?

— Ну не знаю, — сказал Панов. — У Айртона было несколько матчей, когда он выручал команду в своей штрафной. Я бы не сказал, что он не защитник. Нет, просто парень любит и умеет подключаться в атаку. Знаете, такой тип, как Роберто Карлос. Тот тоже сзади был не очень силен. Возможно, Айртон немного «наелся». Люди не могут понять, что играть в защите так же сложно, как в нападении. Ты все время находишься в напряжении. В целом мне нравится, как действует Айртон. Он не боится рисковать.

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