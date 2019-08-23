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Александр Панов: «Лучше бы Бакаев сказал: «Промес — для меня потолок»

18:34
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Экс-футболист «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов в интервью «СЭ» после поражения красно-белых от «Браги» (0:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы подверг критике полузащитника Зелимхана Бакаева за слова о бывшем игроке москвичей Квинси Промесе?.

В июле 2019-го Бакаев признался, что Промес не является потолком в развитии.

— Промес для него не потолок? — сказал Панов. — Такие слова ему еще будут припоминать. Нужно все-таки и Промеса уважать. Он внес очень весомый вклад в победы «Спартака», в чемпионство. Квинси — очень добротный игрок. А вот слова Бакаева... Я бы на его месте сказал по-другому: «Промес для меня — это как раз потолок». То есть пример, к которому следует стремиться. Получится его превзойти — хорошо. Но говорить об этом Бакаеву в прессе не стоило. Если он будет играть лучше голландца, кто же против? Но пока что-то не получается. (Виталий Айрапетов)

Брага — Спартак

Полностью интервью с Пановым читайте — здесь

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




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