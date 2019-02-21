Александр Мостовой: "Было ощущение, что "Байер" в матче с "Краснодаром" экономил силы"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что "Краснодару" придется непросто в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против "Байера". Первая встреча закончилась нулевой ничьей, в ней не приняли участия Кристиан Рамирес, Юрий Газинский и Ари.

– Безусловно, это серьезные потери для "Краснодара", – цитируют "Известия" Мостового. – Особенно я бы отметил отсутствие Ари. Он был крайне важным элементом в игре "горожан" в первой части сезона. Что касается противостояния с "Байером", то первый матч доказал: против этой команды можно играть. С другой стороны, было ощущение, что немцы играют с запасом и в каких-то эпизодах экономят силы. У себя дома леверкузенцы сыграют уже в полную силу.

"Байер" – "Краснодар": Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч, онлайн-трансляция матча, начало – в 23.00 (время московское)