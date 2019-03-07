Александр Медведев: "Зенит" поедет в Испанию не доигрывать 1/8 финала, а бороться"

Президент "Зенита" Александр Медведев после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала" (1:3) отметил, что команда должа в ответной игре бороться за выход в четвертьфинал. Встреча в Испании состоится 14 марта, питерцам нужно забить как минимум 3 мяча.

- Результат говорит сам за себя, свои возможности мы не использовали, а соперник реализовал практически все свои моменты, - приводит ТАСС слова Медведева. - Конечно, переход от обороны к атаке не удался, уступили в движении, не смогли активно прессинговать несколькими игроками, хотя моменты у нас были. Команда поедет в Испанию не доигрывать 1/8 финала, а бороться.