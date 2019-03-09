Александр Медведев – об ответном матче с "Вильярреалом": "У нас уже есть пример отыгрыша – с Минском"

Президент "Зенита" Александр Медведев прокомментировал поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом".

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в четверг. Сине-бело-голубые проиграли со счетом 1:3.

– Мы смотрим вперед, – сказал Медведев журналистам. – Завтра игра с "Уфой", очень важная для нас. В команде есть общее понимание того, что в Испанию мы едем не доигрывать, а выигрывать. Победить 3:0, 4:1, 5:2 и так далее – непросто. Но у нас уже есть пример отыгрыша с Минском (в августе 2018 года "Зенит" победил в отборе к Лиге Европы минское "Динамо" со счетом 8:1 после поражения 0:4. – Прим. "СЭ"). Хотя тогда мы отыгрались дома. Посмотрим. Испанцы перед своими зрителями не будут отсиживаться в обороне. Это дает нам дополнительные шансы. Болеем за наших. (Артем Рябовол)