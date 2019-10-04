Александр Мартынович: «Второй гол — это вообще смешно»
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Капитан «Краснодара» Александр Мартынович после поражения от «Хетафе» (1:2) в Лиге Европы посетовал на слабую реализацию голевых моментов.
— Надо забивать моменты. В Лиге Европы много их не будет. Надо трепетнее к ним относится, — сказал Мартынович в эфире «Матч ТВ».
Второй гол — это вообще смешно. По-моему, надо по мячу быстрее отскакивать. Нужно быстрее реагировать.
Команда у испанцев неприятная. Но это футбол. Нужно было быстрее мяч перемещать, чтобы они не успевали фолить. Надо доводить до положительного результата такие матчи.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур
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