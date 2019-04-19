Александр Ляказетт: "Не зря я отрабатывал штрафные на тренировках"

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт - о матче с "Наполи" (1:0), в котором он забил единственный мяч. По сумме двух матчей "канониры" пробились в полуфинал, где сыграют с "Валенсией".
- Я отрабатывал штрафные на тренировках. Как выяснилось, это было не зря, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Гол получился красивым, но главное, что мы победили. С нетерпением ждем полуфинала.
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https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2019/matches/round=2000993/match=2026921/
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