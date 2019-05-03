Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт после победы над "Валенсией" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (3:1) отметил, что в ответной встрече будет нелегко.

- Знаем, что в Валенсии будет нелегко, - цитирует пресс-служба УЕФА Ляказетта. - Поэтому, конечно, хорошо, что мы забили столько. У меня было еще два шанса, где я мог бы сыграть лучше. К счастью, Обамеянг забил третий.

Мы знали, что соперник хорошо действует при "стандартах". Нужно быть осторожными насчет этого во втором матче. Но "Арсенал" показал характер и хорошо отреагировал после пропущенного гола.

Мы хотим выиграть Лигу Европы не только ради того, чтобы попасть напрямую в Лигу чемпионов. Мы также хотим завоевать трофей. А еще - финишировать в топ-четверке премьер-лиги. Если сможем поехать в Баку, это будет особенное событие.