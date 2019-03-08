Александр Хацкевич: "Третий гол от "Челси" был лишним"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал поражение от "Челси" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Он подчеркнул, что команда будет бороться в турнире до последнего.

– В первую очередь, сказывалось то, как играл соперник. Да и волнение никуда не делось, – цитирует официальный сайт УЕФА Хацкевича. – Мы совершали много ошибок в простых ситуациях. Но ведь на этом стадионе не только наша команда не могла перейти центр поля в первом тайме. Недавно так же не мог перейти "Тоттенхэм". Мы и в первом тайме хотели прессинговать и как можно выше встречать соперников. Чем дальше от своих ворот их держишь, тем меньше у него возможностей. И во втором тайме мы это показали. Второй и третий голы "Челси" – это больше результат индивидуального исполнения их футболистов. Мы понимали, что рискуем [раскрываясь во втором тайме]. И, наверное, третий гол был лишним... Но после перерыва наша команда показала такой футбол, который играют в Европе. Понятно, что дома отыграть три мяча у "Челси" очень тяжело, но мы будем бороться до конца.

Когда у нас получалось связать 3-4 передачи, появлялось пространство между линиями. Мы не собирались закрываться, по ходу игры у ребят появилась уверенность в работе с мячом. В ответном матче нужно добавить уверенности. Если сравнивать с чемпионатом Украины, то мы увидели совершенно другую интенсивность игры. Мы говорили ребятам, что нужно очень быстро принимать решения. Мы не могли много бить вперед, так как сейчас у нас в атаке нет футболиста, способного зацепиться за мяч.