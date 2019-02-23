Александр Хацкевич: "О форме "Челси" скажу только то, что она синяя"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич - о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Его команде предстоит сыграть с "Челси".

- Фавориты существуют только на бумаге, а в футбол играют живые люди. До начала игры шансы на успех у соперников всегда 50 на 50.

- Сейчас "Челси" чередует успешные матчи с провальными, имеет проблемы в АПЛ, Маурицио Сарри подвергается критике. Как оцените форму соперника?

- (улыбаясь) Сейчас скажу вам только, что форма у "Челси" синяя. До встречи с лондонцами мы проведем еще два матча чемпионата УПЛ, так что пока говорить об этом немного рано. Пока мы только знаем соперника, - цитирует тренера официальный сайт клуба.

Матчи пройдут 7 и 14 марта.

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