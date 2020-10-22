Александр Гришин: «Если ЦСКА хочет выйти из группы с первого места, то нужно побеждать»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями перед матчем группового турнира Лиги Европы красно-синих с австрийским «Вольфсбергом».

— Я думаю, ЦСКА фаворит в этой игре, надеюсь, армейцы выиграют. В последнее время они очень хорошо играют, набрали обороты, пять игр подряд выиграли, из них два дерби со «Спартаком» и «Динамо», — сказал Гришин «СЭ». — «Вольсфберг» не такой сильный соперник, тем более у них проблемы в чемпионате, идут где-то в конце турнирной таблицы. Если ЦСКА хочет выйти из группы с первого места, нужно побеждать и в первом, и во втором раунде, потому что группа ровная. Я думаю, армейцы фавориты вместе с загребским «Динамо».

— Не сыграют несколько игроков, тот же самый Фернандес.

— Потери очень существенные, практически вся линия защиты травмирована, вариантов кого выпускать не так много, думаю, будет играть та оборона, которая заканчивала игру с «Динамо». Это проблема для ЦСКА, но она решаема.

— У команды усталость еще не накопилась?

— График напряженный, но каждая команда проводит предсезонные сборы, по последним играм ЦСКА показывает, что хорошо двигается, поэтому физическое состояние оптимальное на данный момент, чтобы играть на два фронта. Когда восстановятся травмированные, будет еще и хорошая обойма. (Анастасия Пастернак)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.