Александр Глеб: "Вся Англия шутит над "Арсеналом"? Когда мы обыграли "Баварию", над ней тоже стебались – проиграли трактористам"

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от победы над лондонским "Арсеналом" в 1/16 финала Лиги Европы (1:0). Он также вспомнил победу над "Баварией" в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне 2012/2013.

– Удалось победить "Арсенал" за счет большого желания и самоотдачи, – охарактеризовал матч Глеб.

– БАТЭ побеждал "Баварию", "Рому", "Арсенал". Как клубу это удается?

– Мне кажется, это было заложено еще Анатолием Анатольевичем Капским (бывшим председателем правления БАТЭ, ушедшим из жизни в сентябре 2018 года. – Прим. "СЭ"). Он с самого начала собирал такое ядро клуба – людей, которые верили в это. Футболисты всегда выходили и бились, несмотря ни на что. Иногда не везло, иногда – везло. В любом случае играли, выкладывались на 100 процентов. А дальше складывалось как складывалось. Все таки футбол – это спорт.

– Вся Англия подшучивает, если не сказать больше, стебется над "Арсеналом". Есть за что?

– Знаете, когда мы обыграли "Баварию", над ней тоже стебались – проиграли трактористам. Но это футбол, он двигается. БАТЭ уже много лет выступает в еврокубках, играет против очень сильных соперников и, конечно, набирается опыта.

В принципе, все ребята понимали, с кем столкнулись, и знали, что шансы не слишком высокие. Просто вера в себя, самоотдача и везение. Не будем это сбрасывать со счетов.

– Против кого персонально было особенно трудно играть?

– Трудно выделить кого-то индивидуально. Сперва мы думали встречать их высоко, но поняли, что они очень быстро, двумя-тремя пасами, отсекают наших игроков и создают опасные моменты. Мы стали играть компактно, начали давать им меньше пространства. Это сработало. До игры, конечно, опирались на контратаки и стандарты. Навязать равную игру против такого клуба, конечно же, очень трудно. (Андрей Михайлов)

"Над "Баварией" тоже стебались: проиграли трактористам". Александр Глеб – о победе над Эмери и завтраке бургерами