Александр Глеб: "Вряд ли БАТЭ хватит на 90 минут игры с "Арсеналом". Но желание у всех огромное"

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Арсенала" отметил, что команда не находится в игровом тонусе. Первая игра между соперниками состоится в Белоруссии 14 февраля.

- Вряд ли кто-то из нас на этом этапе готов на девяносто минут против соперника уровня “Арсенала”, - приводит "Прессбол" слова Глеба. - Да и того игрового тонуса, как в разгар сезона, нет. Но желание у всех огромное - однозначно. Впрочем, посмотрим на поле, что сейчас рассуждать?