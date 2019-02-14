23:29 14 февраля | Футбол — Лига Европы

Александр Глеб - после победы БАТЭ над "Арсеналом": Эмоций вообще нет"

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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился впечатлениями от победы над лондонским "Арсеналом" в 1/16 финала Лиги Европы (1:0). 37-летний хавбек вышел в стартовом составе на игру с бывшим клубом и провел на поле 58 минут. 

- Против такого соперника играли, дома... Выглядели достойно, победили. Спасибо болельщикам, - цитирует "Прессбол" Глеба. - Если честно, настолько уставший сейчас, что эмоций вообще нет. 

Поначалу попытались прессинговать, но быстро поняли, что это может обернуться большими проблемами. Поняли, что противники в два-три паса разрезают нашу оборону. Решили выждать, сесть немного ниже и начать обороняться "низким блоком". Это решение оказалось верным.

Дополнительная информация

https://www.pressball.by/news/football/318986

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