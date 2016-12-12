Александр Ерохин: "Было бы интересно встретиться с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин прокомментировал "СЭ" итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Он отметил, что против "Спарты" придется тяжело.
– "Спарта" – серьезный соперник. В прошлом году все смотрели, как пражане играли с ЦСКА и "Краснодаром". Наш соперник смотрелся очень уверенно, так что будет тяжело, – сказал Ерохин. – Было бы интересно встретиться с "Тоттенхэмом". Нужно серьезно подготовиться, чтобы пройти дальше. Выполнить все то, что будет требовать тренер. (Сергей АСТАХОВ)
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В чём проблема? Ещё встретитесь, желательно в финале.
17:21
футбол_2018
Саша ,в финале и встреритесь!!
16:53