16:01 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Александр Ерохин: "Было бы интересно встретиться с "Тоттенхэмом"

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Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин прокомментировал "СЭ" итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Он отметил, что против "Спарты" придется тяжело.

– "Спарта" – серьезный соперник. В прошлом году все смотрели, как пражане играли с ЦСКА и "Краснодаром". Наш соперник смотрелся очень уверенно, так что будет тяжело, – сказал Ерохин. – Было бы интересно встретиться с "Тоттенхэмом". Нужно серьезно подготовиться, чтобы пройти дальше. Выполнить все то, что будет требовать тренер. (Сергей АСТАХОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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199

В чём проблема? Ещё встретитесь, желательно в финале.

17:21

футбол_2018

Саша ,в финале и встреритесь!!

16:53

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