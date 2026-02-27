Нюбель: «В 1/8 финала я бы предпочел «Брагу», потому что «Порту» лидирует в португальской лиге»

Вратарь «Штутгарта» Александер Нюбель прокомментировал поражение в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы против «Селтика» (0:1).

«Пропустили уже на первой минуте, и после этого стало немного нервно. В целом мы сыграли нормально и создали какие-то моменты. В 1/8 финала я бы предпочел «Брагу», потому что «Порту» лидирует в португальской лиге. Но в конечном счете мне все равно. Важно то, что мы снова хотим пройти дальше», — цитирует официальный сайт УЕФА Нюбеля.

Немецкая команда по сумме двух встреч (первый матч — 4:1) одержала победу и вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с «Порту» или «Брагой». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.

Лига Европы. Стыковые матчи.

26 февраля, 20:45. MHPArena (Штутгарт)

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