Алекс Фергюсон прибыл в Польшу на финал Лиги Европы
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон прилетел в Гданьск на финал Лиги Европы, сообщил нынешний тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер. В финале команде предстоит сыграть с «Вильярреалом».
«Сэр Алекс прилетел вместе с нами, — цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА 25 мая — Он особенный, это живая энциклопедия футбола. Просто сидеть с ним рядом во время ужина в ресторане — уже привилегия.
Не сомневаюсь, что игроки могут спросить у него все что угодно, если они в чем-то сомневаются. Он всем сердцем любит этот клуб. Надеюсь, он получит удовольствие от финала. Я многим обязан ему как игрок".
Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029909--villarreal-vs-man-united/
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