8 мая, 05:37

Гарначо: «Если «МЮ» выиграет Лигу Европы, то встретит следующий сезон с другим настроением и менталитетом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алехандро Гарначо.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетика» отметил, что команда хочет выиграть турнир.

«Если выиграем Лигу Европы, то попадем в Лигу чемпионов и встретим следующий сезон с другим настроением и менталитетом. Мы знаем, что наши результаты в премьер-лиге оставляют желать лучшего, но завтра у нас финал, и мы подойдем к нему так, будто счет 0:0», — цитирует пресс-служба УЕФА Гарначо.

Первый матч «МЮ» выиграл со счетом 3:0. Ответная игра пройдет в Англии сегодня, 8 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
