Альбиоль считает, что «Вильярреал» мог добиться лучшего результата в игре с «Арсеналом»

Капитан «Вильяреала» Рауль Альбиоль после победы над «Арсеналом» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (2:1) отметил, что итоговый результат в пользу его команды. Ответная игра состоится в Англии.

«Не будем забывать о том, что итоговый результат остался для нас положительным. Мы выиграли, а о том, что счет мог стать 3:0, нужно попросту забыть. Осталось ощущение, что мы могли добиться гораздо лучшего результата. В первом тайме мы были лучше «Арсенала». Во второй половине мы могли забить в третий раз, но это стремление стоило нам дорого: в конечном итоге счет едва не сравняли, так что важно уехать в Лондон с гандикапом», — цитирует пресс-служба УЕФА Альбиоля.