Защитник «Барселоны» Жорди Альба после победы над «Наполи» (4:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что каталонцы сыграли отлично.

«Думаю, мы провели отличный матч. Мы на волне хороших игр и результатов. В итоге мы многовато пропустили, но стоит радоваться тому, что двигаемся дальше.

Это были прекрасные четыре гола. И самое главное, что они залетают в цель! Нужно не терять веру в себя. Будем так играть — и большие результаты придут!" - цитирует пресс-служба УЕФА Альбу.

Соперник каталонцев по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.