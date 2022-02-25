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«Будем так играть — и большие результаты придут!» Альба — о победе над «Наполи»

Альба прокомментировал победу «Барселоны» против «Наполи»
Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Барселоны» Жорди Альба после победы над «Наполи» (4:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что каталонцы сыграли отлично.

«Думаю, мы провели отличный матч. Мы на волне хороших игр и результатов. В итоге мы многовато пропустили, но стоит радоваться тому, что двигаемся дальше.

Это были прекрасные четыре гола. И самое главное, что они залетают в цель! Нужно не терять веру в себя. Будем так играть — и большие результаты придут!" - цитирует пресс-служба УЕФА Альбу.

Соперник каталонцев по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:4
Барселона
Голы
Жорди Альба, 8 (0:1), де Йонг, 13 (0:2), Инсинье, 23 (1:2), Пике, 45 (1:3), Обамеянг, 59 (1:4), Политано, 87 (2:4)
Наполи
Мерет Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали Демме (Политано, 46) Эльмас Руис (Гулям, 74) Зелиньски (Мертенс, 74) Осимхен (Унас, 74) Инсинье (Петанья, 82)
Барселона
тер Штеген Дест Пике Араухо Жорди Альба Бускетс (Гави, 62) Педри (Гонсалес, 75) де Йонг Траоре (Дембеле, 75) Торрес (Пуч, 82) Обамеянг (де Йонг, 75)
Предупреждения
Зелиньски 56’, Руис 62’  -  Гави 90+3’
Судьи
Карасев (Москва)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033373--napoli-vs-barcelona/
Жорди Альба
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ФК Барселона
ФК Наполи
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