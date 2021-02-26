«Агкацева в сборную!» Реакция фанатов на дебют 19-летнего голкипера «Краснодара»

Фанаты «Краснодара» в Twitter высоко оценили игру Станислава Агкацева в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:1). Голкипер, которому 9 января исполнилось 19 лет, дебютировал в составе основной команды.

Eugene_Ru: «Агкацев отлично сыграл, и не только для первого матча за главную команду, а вообще».

noga_shapi: «За быка на груди бьется только Агкацев, к сожалению»

Kyschik: «Агкацева в сборную! Стас, почему не вызываешь Агкацева?! Сколько можно! Специально его игнорирует, одни деды в сборной, где Агкацев?!»

swdcxvii: «Агкацев хорош, ничего не скажешь. Вот почему надо давать шансы молодым».

alexa___8813: «Агкацев был хорош, но чуда не произошло».

galitskiyteam: «Агкацев — молодец!»

astgreenbull: «Кайо нравится чуть ли не больше всех, ну и Агкацев».

Основной вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пропускал встречу по официальной причине из-за травмы, а Евгений Городов неудачно сыграл в первой игре с «Динамо» (2:3) и остался в ответном матче в запасе.

«Краснодар» проиграл сопернику дважды и вылетел из Лиги Европы.