«Агкацева в сборную!» Реакция фанатов на дебют 19-летнего голкипера «Краснодара»
Фанаты «Краснодара» в Twitter высоко оценили игру Станислава Агкацева в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» (0:1). Голкипер, которому 9 января исполнилось 19 лет, дебютировал в составе основной команды.
Eugene_Ru: «Агкацев отлично сыграл, и не только для первого матча за главную команду, а вообще».
noga_shapi: «За быка на груди бьется только Агкацев, к сожалению»
Kyschik: «Агкацева в сборную! Стас, почему не вызываешь Агкацева?! Сколько можно! Специально его игнорирует, одни деды в сборной, где Агкацев?!»
swdcxvii: «Агкацев хорош, ничего не скажешь. Вот почему надо давать шансы молодым».
alexa___8813: «Агкацев был хорош, но чуда не произошло».
galitskiyteam: «Агкацев — молодец!»
astgreenbull: «Кайо нравится чуть ли не больше всех, ну и Агкацев».
Основной вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пропускал встречу по официальной причине из-за травмы, а Евгений Городов неудачно сыграл в первой игре с «Динамо» (2:3) и остался в ответном матче в запасе.
«Краснодар» проиграл сопернику дважды и вылетел из Лиги Европы.
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