Каррера объяснил, почему АЕК уступил «Заре»

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Зари» (0:3) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Это был тяжелый вечер для нас, — цитирует Карреру Footboom. — В первом тайме мы не ошибались. После удаления Шахова мы пропустили неприятный гол и попытались сравнять счет, а соперник этим воспользовался. Ничего не могу сказать своим игрокам. Они выложились на полную. Иногда так бывает в футболе, что вы просто проигрываете».

Обе команды имеют в активе по три очка. АЕК занимает третье место, «Заря» — четвертое.