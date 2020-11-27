Каррера объяснил, почему АЕК уступил «Заре»
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Зари» (0:3) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
«Это был тяжелый вечер для нас, — цитирует Карреру Footboom. — В первом тайме мы не ошибались. После удаления Шахова мы пропустили неприятный гол и попытались сравнять счет, а соперник этим воспользовался. Ничего не могу сказать своим игрокам. Они выложились на полную. Иногда так бывает в футболе, что вы просто проигрываете».
Обе команды имеют в активе по три очка. АЕК занимает третье место, «Заря» — четвертое.
Дополнительная информация:
https://www.footboom.com/foreign/europa_league/1606422957-glavnyy-trener-ayeka-karrera-inogda-tak-byvayet-v-futbole-chto-vy-prosto-proigryvayete.html
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