АЕК Карреры вышел в 4-й отборочный раунд Лиги Европы

АЕК победил «Санкт-Галлен» в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Команда под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры в борьбе за место в групповом турнире сыграет с «Вольфсбургом».

В другой игре австрийский ЛАСК разгромил словацкий ДАК со счетом 7:0. Также в следующий раунд пробились, «Стандард», «Базель» и «Легия», обыгравшие «Войводину», «Анортосис» и «Дриту» соответственно.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Санкт-Галлен» (Швейцария) — АЕК (Греция) — 0:1 (0:0)

Гол: Оливейра, 71.

Нереализованный пенальти: Оливейра (АЕК), 71 (вратарь)

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

24 сентября. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк».

«Легия» (Польша) — «Дрита» (Косово) — 2:0 (2:0)

Голы: Вшолек, 24 (1:0). Пекхарт, 43 (2:0).

Судья: Халис Озкахья (Турция).

24 сентября. Варшава. Стадион «Пепси Арена».

«Стандард» (Бельгия) — «Войводина» (Сербия) — 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Авенатти, 47 — с пенальти (1:0). Боич, 75 (1:1). Амалла, 91 (2:1).

Судья: Лехнер (Австрия).

24 сентября. Льеж. Стадион «Морис Дюфран».

«Базель» (Швейцария) — «Анортосис Фамагуста» (Кипр) — 3:2 (3:1)

Голы: Видмер, 4 (1:0). Кампо, 12 (2:0). Амбарцумян, 21 — в свои ворота (3:0). Вргоч, 45 (3:1). Квилитая, 67 — с пенальти (3:2).

Удаления: Окриашвили (Анортосис Фамагуста), 50. Фон Моос (Базель), 88.

Судья: Петреску (Румыния).

24 сентября. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк».