Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

АЕК Карреры победил «Вольфсбург» и пробился в групповой турнир Лиги Европы

1 октября 2020, 23:44
Массимо Каррера. Фото ФК АЕК.
Массимо Каррера. Фото ФК АЕК.
Теги:

АЕК обыграл «Вольфсбург» (2:1) в матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы. Команда завоевала путевку в групповой этап.

Главный тренер греческого клуба — Массимо Каррера, итальянский специалист, ранее возглавлявший «Спартак».

Жеребьевка группового этапа состоится 2 октября.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

АЕК (Греция) — «Вольфсбург» (Германия) — 2:1 (0:1)

Голы: Мехмеди, 45+1 (0:1). Симоэш, 65 (1:1). Ансарифард, 90+4 (2:1).

Нереализованный пенальти: Манталос (АЕК), 20 (вратарь)

«Вольфсбург»: Перван, Руссийон, Паулу Отавиу, Лакруа, Гилавоги, Мехмеди, Арнольд, Штеффен, Шлагер (Герхардт, 60), Брекало (Бялек, 79), Вегхорст.

Предупреждения: Шлагер, 19. Лакруа, 22.

Судья: Диаш (Португалия).

1 октября. Афины. Стадион «Спирос Луис».

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир