АЕК Карреры победил «Вольфсбург» и пробился в групповой турнир Лиги Европы
АЕК обыграл «Вольфсбург» (2:1) в матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы. Команда завоевала путевку в групповой этап.
Главный тренер греческого клуба — Массимо Каррера, итальянский специалист, ранее возглавлявший «Спартак».
Жеребьевка группового этапа состоится 2 октября.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
АЕК (Греция) — «Вольфсбург» (Германия) — 2:1 (0:1)
Голы: Мехмеди, 45+1 (0:1). Симоэш, 65 (1:1). Ансарифард, 90+4 (2:1).
Нереализованный пенальти: Манталос (АЕК), 20 (вратарь)
«Вольфсбург»: Перван, Руссийон, Паулу Отавиу, Лакруа, Гилавоги, Мехмеди, Арнольд, Штеффен, Шлагер (Герхардт, 60), Брекало (Бялек, 79), Вегхорст.
Предупреждения: Шлагер, 19. Лакруа, 22.
Судья: Диаш (Португалия).
1 октября. Афины. Стадион «Спирос Луис».