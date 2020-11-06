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Адвокат сравнил ЦСКА с самой слабой командой Голландии

13:58
Дик Адвокат. Фото AFP
Дик Адвокат. Фото AFP
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Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат после победы над ЦСКА (3:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы сравнил красно-синих с самой слабой командой чемпионата Голландии.

— Иногда играть с «Валвейком» сложнее, чем с ЦСКА, — приводит AD слова Адвоката. — Неудивительно, иногда так случается, это ведь футбол. Мы спокойно могли играть в футбол и знали, что на нас не будет давления. Мы сохраняли спокойствие, играя против соперника, предпочитающего открытый футбол, знали, что нам нужно постараться не пропустить.

«Валвейк» занял последнее, 18-е место по итогам чемпионата Голландии-2019/20, досрочно прерванного из-за пандемии коронавируса. В связи с досрочным завершением первенства «Валвейк» сохранил свое место в сильнейшем дивизионе чемпионата Голландии.

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