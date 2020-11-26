Адвокат ответил, почему российские клубы плохо играют в еврокубках

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против ЦСКА поделился впечатлениями от возвращения в Россию. Голландский специалист с 2006 по 2009 год возглавлял «Зенит», а с 2010 по 2012-й — сборную России.

— Я пять лет здесь работал, это было замечательное время, — сказал Адвокат в эфире «Матч ТВ». — Мне очень нравилось в России.

— Почему российские клубы плохо играют в еврокубках?

— Сложно сказать. Я слежу за своей командой. «Зенит» играет против топовых команд, поэтому и сложно. Европейский футбол — это другая лига.

— Уровень российского чемпионата упал?

— Сложно сказать. В мое время в ЦСКА, «Динамо», «Зените» было больше звездных игроков. Сейчас все ищут больше молодых игроков.

Трансляция матча ЦСКА — «Фейеноорд»