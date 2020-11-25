Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящей игры. В первом круге клуб из Роттердама победил со счетом 3:1.

— Всегда приятно возвращаться в страну, где ты работал, — сказал Адвокат. — Уже приезжал сюда с АЗ, мы играли против «Анжи» в Лиге Европы, и снова рад вернуться в Россию. Был приятно удивлен жеребьевкой, когда нам в соперники выпал ЦСКА. Все мы знаем, как сложно играть с этой командой. У ЦСКА в составе всегда были классные игроки, с ними всегда работали классные тренеры. Меня немного удивил результат первого матча в Роттердаме, но предстоящая игра будет не менее сложной. (Дмитрий Гирин)