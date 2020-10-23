Адольфо Гайч: «Счастлив, что забил свой первый гол в таком важном турнире»
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в матче группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (1:1) забил дебютный гол в официальных матчах за московский клуб.
«Я счастлив, что забил свой первый гол в таком важном турнире, как Лига Европы, — сказал Гайч в интервью YouTube-каналу ЦСКА. — К сожалению, результат не такой, как мы ожидали. Но я рад, что вышел в старте и забил первый гол.
Мы прекрасно понимали, что качество поля оставляет желать лучшего и низом разыгрывать будет сложно, поэтому моя задача была цепляться за все верховые длинные передачи, сбрасывать их на партнеров, а также давить на защитников, с которыми я все время боролся.
Мы прекрасно изучили их сильные и слабые стороны. Четко понимали, где буду свободные зоны и через какие пространства нам играть.
Новый имидж? Я давно хотел поэкспериментировать с прической. Поэтому решил немного изменить свой имидж».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=hmy0nE8TKec&feature=youtu.be&ab_channel=PFCCSKAMoscow