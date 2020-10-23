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Адольфо Гайч: «Счастлив, что забил свой первый гол в таком важном турнире»

18:26
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в матче группового этапа Лиги Европы против «Вольфсберга» (1:1) забил дебютный гол в официальных матчах за московский клуб.

«Я счастлив, что забил свой первый гол в таком важном турнире, как Лига Европы, — сказал Гайч в интервью YouTube-каналу ЦСКА. — К сожалению, результат не такой, как мы ожидали. Но я рад, что вышел в старте и забил первый гол.

Мы прекрасно понимали, что качество поля оставляет желать лучшего и низом разыгрывать будет сложно, поэтому моя задача была цепляться за все верховые длинные передачи, сбрасывать их на партнеров, а также давить на защитников, с которыми я все время боролся.

Мы прекрасно изучили их сильные и слабые стороны. Четко понимали, где буду свободные зоны и через какие пространства нам играть.

Новый имидж? Я давно хотел поэкспериментировать с прической. Поэтому решил немного изменить свой имидж».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=hmy0nE8TKec&feature=youtu.be&ab_channel=PFCCSKAMoscow

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