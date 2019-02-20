Адольф Хюттер: "Желсон Фернандеш вряд ли сыграет с "Шахтером", у Роде и Абрахама есть шанс"

Главный тренер "Айнтрахта" Адольф Хюттер - о матче с "Шахтером" в 1/16 финала Лиги Европы.

- Конечно, игра очень важна. Это плей-офф Лиги Европы, - цитирует специалиста Sport Arena. - Мы не можем просто бежать вперед и забивать. "Шахтер" очень хорош, когда имеет пространство. Нам не обязательно завтра показать хороший футбол, главное – пройти дальше. Желсон Фернандеш вряд ли сыграет. А вот у Себастьяна Роде и Давида Абрахама еще есть шансы. Поддержка болельщиков помогает нам в Лиге Европы. Надеюсь, завтра у них будет повод для скандирований. В плане поддержки "Айнтрахт" – лучшая команда Лиги Европы"

Матч "Айнрахт" - "Шахтер" состоится 21 февраля и начнется в 20.55 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью - 2:2.

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