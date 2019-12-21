«Адмирал» разгромил минское «Динамо» и прервал серию из двух поражений
«Адмирал» разгромил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.
В составе победителей шайбы забросили Адам Альмквист, Маркус Юнг, Владимир Бутузов, Мартин Бакош и Алексей Дробин. Гол престижа за гостей забил Евгений Ковыршин.
«Адмирал» прервал серию из двух поражений подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Минск) — 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)
Голы: Альмквист — 6 (бол., Юнг, Бакош), 13:47 — 1:0. Юнг — 12 (мен., Бакош), 24:09 — 2:0. Бутузов — 4 (Пилипенко), 30:12 — 3:0. Бакош — 10 (Альмквист, Вихарев), 35:00 — 4:0. Дробин — 1 (Мерескин, Красоткин), 38:21 — 5:0. Ковыршин — 4 (А. Костицын, Спунер), 47:48 — 5:1.
Вратари: Красоткин — Карнаухов).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 31 (15+11+5) — 34 (9+18+7).
Судьи: Бирин, Оленин.
21 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».
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