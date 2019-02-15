Ади Хюттер: "Выездная ничья против "Шахтера" - это положительный результат"

Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер после ничьей с "Шахтером" в матче 1/16 финала Лиги Европы (2:2) отметил, что это положительный результат. Также он посетовал на большое количество неиспользованных шансов.

- Перед ответным матчем у нас достаточно хороший задел, который мы получили в том числе и благодаря красной карточке у соперника, - цитирует официальный сайт УЕФА Хюттера. - Хоть я результатом доволен, но мы не использовали много шансов. Кроме того, второй гол в наши ворота был совсем не обязательным. Теперь все будет решаться во Франкфурте.

Я считаю, что выездная ничья против топ-команды - это положительный результат. Игра была очень динамичной, мы забили два гола на выезде. Я надеюсь, что теперь мы добьемся успешного результата при поддержке собственных болельщиков в ответном поединке.