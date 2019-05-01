Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер накануне матча 1/2 финала Лиги Европы с "Челси" отметил, что команде важно получить удовольствие от этой игры. Он также добавил, что клубу будет важна поддержка фанатов.

– Важно получить удовольствие от этой игры, – приводит официальный сайт УЕФА слова Хюттера. – Мы играем в полуфинале против знаменитого клуба. Такое нечасто случается. Фаны всегда были нашим 12-м игроком. Важно получить от них эту искру. Мы проделали долгий и трудный путь до полуфинала. Болельщики оказали нам невероятную поддержку. Мы осознаем, как важна для клуба эта игра. Поэтому мы так рады.

Первый полуфинальный матч между "Айнтрахтом" и "Челси" пройдет во Франкфурте. Начало - в 22:00 по московскому времени.

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