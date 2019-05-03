Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер после ничьей с "Челси" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:1) отметил характер своей команды. По его словам, в ответной игре у франкфуртской команды будут моменты для взятия ворот.

- Конечно, очень обидно было пропустить перед самым перерывом, хотя давление "Челси" на наши ворота все нарастало, - цитирует пресс-служба УЕФА Хюттера. - Во втором тайме нам примерно 30 минут пришлось бегать без мяча. Но что меня порадовало - как мы побежали забивать второй мяч в конце встречи. У нашей команды крутой характер.

Атмосфера на стадионе снова была невероятной. В первом тайме мы прыгнули выше головы и точно заслужили открыть счет. С нетерпением ждем поединка в Лондоне. Мы убеждены, что моменты там у нас будут.