Ади Хюттер: "Разочарованы тем, что наша мечта не осуществилась"

Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер после поражения от "Челси" в 1/2 финала Лиги Европы признался, что мечтал о выходе в финал. Также он добавил, что получил удовольствие от игры.

- В первую очередь, хочу поздравить "Челси" с выходом в финал, - цитирует пресс-служба УЕФА Хюттера. - Мы разочарованы тем, что наша мечта не осуществилась, но я очень горжусь командой и тем, как мы играли сегодня на "Стэмфорд Бридж". Мы заставили людей говорить о нас в этом сезоне, и я считаю, что это большой успех.

В развевалке все были разочарованы. Мы все мечтали о финале. Но я могу только поздравить своих игроков с тем, чего они достигли. Впереди у нас два важных матча в чемпионате, поэтому мы должны забыть это поражение как можно быстрее.

Как тренер я стараюсь сохранять спокойствие. Стараюсь сильно не нервничать. Это необходимо для команды. Я получил удовольствие от сегодняшней игры и горжусь тем, что я увидел.